Mourinho festeggia a Trigoria. Mancini: “Difficile il recupero di Spinazzola”

Abraham conquista la Roma e l'Inghilterra. Zaniolo prossimo al rinnovo. Sfuma l'idea Diawara per il Valencia, che tratta Ndombele: il centrocampista rifiuta anche la proposta del Venezia

Gli stati si svuotano per la sosta Azzurra e da Coverciano arrivano le prime dichiarazioni. Oggi Nicolo Zaniolo oltre a far parlare di se per l'imminente rinnovo con la società ha fatto parlare ancheMancini: "Per me è una mezz'ala d'attacco, continuo a pensare questo. Poi ha il fisico e la conclusione per giocare in attacco: vanno valutate tante cose, come mezz'ala d'attacco ci dà la possibilità di essere più forti in fase offensiva". Il c.t. della nazionale ha argomentato così la sua convocazione lasciandosi scappare anche la delusione di non aver potuto ritrovare Spinazzola, profilo fondamentale per la vittoria dell'Europeo, che tornerà ad essere disponibile, anche e sopratutto a Mourinho, non prima di marzo. Anche Tammy Abraham è tornato in patria per prendere parte al raduno della nazionale inglese e sui social spunta un video esilarante dove Declan Rice lo chiama Tammy Totti, soprannome inventato lo scorso ottobre. L'attaccante viste le ultime prestazioni è riuscito non solo a conquistare Roma, convincendo anche i più scettici che ancora non lo vedono all'altezza della piazza, ma sbalordendo sopratutto i suoi connazionali anche per i 17 gol stagionali raggiunti.