Mourinho elogia Shomurodov definendolo un “Top” sui social. L’uzbeko ringrazia

Lo Special One ha commentato un post apparso sui social della Roma riguardante il numero 14 giallorosso

Eldor Shomurodov è un giocatore molto apprezzato da Mourinho e questo si sa. Oggi però, sui social della Roma, è arrivata anche la conferma. Lo Special One ha definito l'uzbeko un "top" approfittando di un post pubblicato dalla società giallorossa che chiedeva di descrivere il giocatore con una parola. L'attaccante ha prontamente risposto ringraziando il proprio mister. Arrivato per completare il reparto offensivo, il numero quattordici ha impiegato poco tempo a scalare le gerarchie. Con la partenza di Dzeko ha avuto la possibilità di essere la punta titolare - segnando anche all'esordio con il Trabzonspor - ma l'arrivo di Abraham ha scombinato i piani. Date le tre competizioni in cui la Roma è impegnata, le occasioni di farsi notare non mancheranno. Magari anche in coppia con Tammy.