Mourinho elogia la coreografia della Sud: “Top come sempre”

Il tecnico giallorosso ha voluto ringraziare i tifosi giallorossi per quanto hanno messo in scena ad inizio gara

Attraverso il suo account Instagram José Mourinhoelogia la coreografia della Crurva Sud nel derby di questa sera: "Top top top come sempre" la didascalia dello Special One alla foto che ritraei il settore dei tifosi giallorossi ad inizio gara. Tornato a casa il tecnico, come dimostra in un'altra stories, si è goduto in tv un altro derby, quello portoghese Benfica-Sporting.