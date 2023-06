Mourinho e Nuno Santos inseparabili: pranzo insieme in vacanza a Setúbal

José Mourinho e Nuno Santos non si separano nemmeno in vacanza. Il preparatore dei portieri giallorosso sul proprio profilo Instagram ha infatti pubblicato uno scatto insieme allo Special One nella sua città natale, Setúbal. "Visto che non abbiamo mai pranzato insieme a Roma... oggi ci siamo incontrati a Setúbal per una piccola passeggiata e un pasto a base di pesce". Questo il messaggio scelto da Nuno Santos oltre ad una location d'eccezione ovvero "Via José Mourinho". La strada è stata intitolata al tecnico portoghese nell'ottobre del 2017 quando sedeva sulla panchina del Manchester United.