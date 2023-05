Mourinho e Materazzi, la strana coppia si riunisce: “Sempre insieme a ridere”

Lo Special One e l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale insieme per qualche ora. Abbracci e sorrisi tra i due

Che ci sia un rapporto speciale tra José Mourinho e Marco Materazzi è sotto la luce dei riflettori. Quelle lacrime e quell'abbraccio, post finale di Champions League contro il Bayern Monaco del 2010, sono diventate scene iconiche. La strana coppia, però, continua a vivere un feeling incredibile. José Mourinho, infatti, ha postato sul suoi profilo Instagram una foto che lo immortala con l'ex centrale dell'Inter. Prima un abbraccio di grande affetto, poi il simpatico scatto prima di andare in scena per un'intervista, probabilmente. "Sempre insieme a Materazzi e il più delle volte a ridere", ha affermato lo Special One.