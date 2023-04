Mourinho e la rivincita su Slot: “Vai a vedere il Napoli ora”

Lo Special One ha rincorso il collega olandese per contestare le sue parole alla vigilia della sfida di Europa League

"Vai a vedere il Napoli ora". Questa la frase che Mourinho avrebbe urlato ad Arne Slot nel tunnel dell'Olimpico. Al termine del match lo Special One lo avrebbe rincorso per prendersi la sua rivincita sulle parole rilasciate alla vigilia: "Preferisco guardare Manchester City e Napoli. Sono onesto su questo”. Nel post partita è arrivata la conferma dell'allenatore olandese: "Cosa mi ha detto Mourinho? Che non devo guardare solo Napoli e Manchester City, ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma". Queste le prime parole di Slot che ha poi concluso riconoscendo la superiorità del collega: "Beh, forse ha ragione perché bisogna fare loro grandi complimenti per il carattere che hanno dimostrato. Si sa quanto sia bravo Mourinho a portare i giocatori al limite…”.