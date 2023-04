Mourinho e Kulusevski: incontro fortuito a Roma

Lo Special One e il giocatore svedese hanno scambiato alcune battute, in vista soprattutto dell'imminente impegno che attende giovedì sera i giallorossi

Hanno chiacchierato del più e del meno e si sono salutati con un abbraccio. Ma nessun retroscena di mercato. José Mourinho ha incontrato ieri Dejan Kulusevski, oggi in forza al Tottenham. L'incontro tra i due, del tutto fortuito, è avvenuto davanti all'ingresso di un hotel della Capitale. Lo Special One e il giocatore svedese hanno scambiato alcune battute, in vista soprattutto dell'imminente impegno che attende giovedì sera i giallorossi: il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Poi il saluto e i reciproci complimenti.