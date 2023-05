Mourinho e il Psg: “Se mi cercano non mi hanno trovato. Mai parlato con loro”

"Tutti parlano di me e il Psg? Se mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me". Secco Josè Mourinho a distruggere, almeno per ora, le chiacchiere su un suo futuro a Parigi senza però assicurare una sua permanenza a Roma. Parole, rilasciate a Sky, che arrivano alla vigilia di una sfida decisiva come quella col Leverkusen. In Francia, così come in Italia o in qualunque paese del mondo, basta una voce per creare un ciclone di notizie più o meno veritiere. Negli ultimi giorni la nuova indiscrezione di Radio Monte Carlo sulla volontà del Psg di avere Mourinho in panchina su indicazione del ds Campos era sembrata la pietra tombale sull'avventura dello Special One a Roma. In realtà i parigini hanno Zidane come primo obiettivo, e sul resto dei candidati non sembra esserci molta chiarezza. Sicuramente Campos stima Mou e potrebbe aver parlato con l'agende Mendes ma al momento non c'è stato alcun contatto diretto. Il tecnico portoghese dovrà comunque chiarire il suo futuro con la Roma. E di fronte a una futura chiamata del Psg (o di un altro top club) potrebbe vacillare.