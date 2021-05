Mourinho è già tifoso della Roma: “Ecco la mia nuova cover”

La notizia dell'ex Inter era quella che serviva ai giallorossi per tirarsi su il morale

La piazza giallorossa è incredula all'annuncio di José Mourinho. Il portoghese per i prossimi tre anni sarà il nuovo allenatore della Roma. Inizierà la sua avventura al termine di questa stagione, ma lo Special One non è più nella pelle. Per l'occasione, infatti, si è fatto creare una cover per il telefono ad hoc: base rosso pompeiano, con le iniziali con il tipico giallo ocra della società. "La mia nuova cover del telefono" - scrive Mourinho su Instagram - "Forza magica Roma", aggiunge con un hashtag. La notizia dell'ex Inter era quella che serviva ai tifosi giallorossi per tirarsi su il morale, dopo che la squadra rischia di terminare il campionato settima od ottava in classifica.