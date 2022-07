Mourinho è atterrato a Roma: “Parliamo il 13 agosto” – FOTO – VIDEO

José Mourinho dopo aver trascorso le vacanze in Portogallo, Capri e Namibia questa sera è tornato a Roma. Il tecnico portoghese è arrivato nella Capitale con un volo partito da Londra ed atterrato a Fiumicino alle 20.30. Lo Special One è uscito dall'aeroporto alle 21.05 ed è stato intercettato dai giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni: "Parliamo il 13 agosto". Da domani l'allenatore comincerà ad organizzare nel dettaglio prima il ritiro a Trigoria previsto per il 5 luglio e poi quello in Portogallo la settimana successiva. Mou ritroverà la squadra con ben tre volti nuovi: il portiere Svilar, il centrocampista Matic e il neo arrivato Celik dal Lille. Con il suo ritorno a Roma, il tecnico potrà stare più a stretto contatto con la società per pianificare la nuova stagione e il mercato estivo insieme ai Friedkin ed a Tiago Pinto.