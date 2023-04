Mourinho, dalla Francia: Campos lo vuole al PSG per sostituire Galtier

Lo Special One è attirato dalla proposta del club, ma al momento pensa solo alla Roma. Il contratto del tecnico con i giallorossi scade nel 2024

Mourinho è desiderato da tanti club in Europa. Tramontata l'ipotesi Chelsea che sta per chiudere l'accordo con Nagelsmann prende strada quella parigina. Secondo quanto riportato dal sito RMC sport Campos vuole portare José al PSG. I rapporti con Galtier sono ormai al capolinea e l'ex Lille lascerà la capitale francese a giugno. Il direttore portoghese conosce già Mourinho poiché hanno lavorato insieme al Real Madrid nel 2012. Lo Special One è attirato dalla proposta del club, ma al momento pensa solo alla Roma. Il contratto del tecnico con i giallorossi scade nel 2024 e la sua intenzione è quella di restare a Trigoria.