Mourinho, da Alonso a Motta. Quando i figli di Josè sfidano il proprio maestro

Statistiche alla mano, i precedenti contro i suoi allievi sorridono, e di molto, al tecnico portoghese, imbattuto con Thiago Motta e Dejan Stankovic, i quali sono attesi a breve alle gare di ritorno con la Roma del loro ex allenatore. Discorso differente per quanto riguarda Frank Lampard, più volte sfidato ai tempi del Tottenham, con l'apice raggiunto grazie alla vittoria in EFL Cup arrivata proprio ai danni del Chelsea dell'ex centrocampista. Quella di oggi con il Bayer Leverkusen sarà invece la prima volta in assoluto in cui Mourinho si ritroverà di fronte un ex Real Madrid come Xabi Alonso, allenatore al debutto in prima squadra dopo una prima parte di carriera da allenatore delle giovanili. Un percorso simile a quello del suo maestro, con l'ambizione di strappare la finale a colui col quale erano arrivati i primi successi in terra madrilena, che avevano consacrato il centrocampista spagnolo. Battere Josè però non è mai un gioco da ragazzi, nemmeno per chi ha avuto la fortuna di condividere con lui gioie, successi e delusioni. Anche per Alonso questa sera la battaglia si rivelerà complessa e ricca di insidie, come solo una sfida a Mourinho sa essere. Perché un maestro non è mai troppo anziano per sconfiggere un suo allievo.