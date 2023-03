Mourinho: “Giovedì non dobbiamo pensare al derby. In attacco poche alternative”

Le parole del mister: "La Real quando ha avuto palla ha creato problemi. Il nostro merito è stata la nostra empatia"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara con la Real Sociedad. Queste le sue parole:

MOURINHO A SKY

Era importante dare continuità? “La Real quando ha avuto palla ha creato problemi. Il nostro merito è stata la nostra empatia. Giocare contro un rombo è molto difficile. Abbiamo avuto esperienze contro l’Empoli e col Salisburgo. Non era una cosa nuova ma è difficile. Bisogna avere una grande mentalità quando non hai la palla. Abbiamo controllato la partita senza avere il pallone, abbiamo segnato il secondo che può essere importante. E’ arrivato nel momento dove poi dopo bastava controllare la gara”.

L’Olimpico sta diventando un fortino. “Hanno vinto loro come squadra. Si può parlare del portiere che para e che i difensori hanno fatto un gran lavoro, ma non conosco una squadra che difende bene senza farlo come squadra. Se non lo fai sei in difficoltà. Quando guardo la mia squadra, dal primo all’ultimo dico che lavorano tutti. Come lavora Paulo dal punto di vista difensivo, che è la sua fragilità, dice tutto. Tutti gli altri vogliono fare bene sanno i nostri limiti. Abbiamo dei limiti ma li trasformiamo in forza. Bravi i ragazzi, il 2-0 è buono solo se non ne prendiamo 3. Non dico mai dopo l’andata che abbiamo fatto un ottimo risultato“.

Bellissima l’azione del primo gol. “Ieri ho studiato. I due quinti stanno bene. El Shaarawy ha gamba, è arrivato e ha fatto gol. Non mi piace giocare contro rombo dal punto di vista difensivo ma piace dal punto di vista offensivo. Abbiamo preparato bene la gara per creare difficoltà a loro. E’ uscito bene e sono contento con tutto quello che i ragazzi hanno fatto. Il risultato è buono solo se non perdiamo 3-0 o 2-0. E’ una settimana pericolosa perché si accumula la stanchezza. Giocare contro la Lazio o contro il Milan è lo stesso. Questa città è pericolosa in questo senso. Sarà difficile a San Sebastian ma non dobbiamo pensare alla Lazio”.

Sulla scelta di mettere El Shaarawy. “E’ stata una strategia ma non è stato facile scegliere. Non abbiamo attaccanti in panchina. Non c’è neanche Solbakken. Nella seconda parte mi sono ricordato della gara di ieri dove il Bayern aveva Gnabry e Sané. Io ne vorrei anche uno di loro. Magari lo metto al posto di Dybala e vincevamo con più gol. El Shaarawy gioca anche dietro ed è dura per lui. I ragazzi sono fantastici. Il Sassuolo gioca bene e Dionisi è a casa tranquillo a vedere la partita con i ragazzi”.