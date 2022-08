Mourinho: “Con la Juve per vincere”. Sorteggiato il girone di Europa League

In vista della partita di domani contro la Juventus, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa: "Con la Juve gioca Matic. Non firmo per il pari, andiamo lì per vincere. Sono andato tante volte a Torino, domani è una in più. E' una partita isolata dal passato. Dybala ha la faccia di un bambino ma non lo è. Solo lui conosce le sue emozioni". A proposito di Dybala, l'argentino ha speso parole al miele verso i giallorossi sui suoi profili social: "Domani darò il massimo per vincere e per far felici i tifosi della Roma. Sono convinto che sarà un grande spettacolo. Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani". Il tecnico bianconero, invece, Max Allegri, ha detto in conferenza stampa che Bonucci sarà indisponibile, mentre rientrerà Szczesny: "Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene, ieri ha lavorato con la squadra ma stamattina non stava bene con la gamba. Szczesny domani è a disposizione, può rientrare".