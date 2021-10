Mourinho con “Helsinki” nel post partita di Roma-Napoli

L'attore della famosa serie TV è stato immortalato con lo Special One

Stasera allo stadio Olimpico a vedere Roma-Napoli c'era anche Darko Petrich, l'attore noto per il ruolo di Helsinki nella serie 'La Casa di Carta'. Le pagine social della Roma hanno pubblicato una foto dell'attore con José Mourinho, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy a fine partita: "E' stato un piacere averti all'Olimpico stasera" il testo del post. L'attore si trova a Roma per la Festa del Cinema cui a partecipato nelle scorse ore. Poi un momento di svago allo stadio per il big match tra Mou e Spalletti, finito 0-0. A fine partita, le foto di rito.