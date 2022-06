Mourinho bacia Guardiola: il murale apparso al Primavera Sound Festival di Barcellona

A Barcellona non hanno ancora dimenticato gli anni della rivalità Mourinho-Guardiola. Nella capitale catalana, è apparso un murale che riprende la famosissima opera realizzata su quel che resta del muro di Berlino raffigurante il leader sovietico Leonid Brezhnev e il presidente della DDR Erich Honecker intenti a baciarsi. Lo stesso è stato fatto per lo SpecialOne e Pep al Primavera Sound Festival, il più grande evento musicale urbano della città oltre che una festa di costume, dove l'opera è stata avvistata. I due allenatori, entrambi tra i più vincenti di sempre, si sono sfidati per molte stagioni sia in campo che fuori durante il loro passato sulle panchine di Barcellona e Real Madrid.