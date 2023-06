Mourinho attacca l’arbitro Taylor: “Un fottuto disastro. Non hai vergogna” – VIDEO

José Mourinho dopo la partita ha attaccato la classe arbitrale e in particolar modo si è scagliato contro l'arbitro Taylor. Queste le parole pronunciate dal tecnico portoghese nella zona mista della Puskas Arena: "Siete una fottuta disgrazia. Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore e tu non sei stato capace. Non si vede la vergogna nelle vostre facce". Il riferimento è al penalty assegnato al Siviglia e poi tolto dopo il controllo al Var. Inoltre ci sono state tante polemiche per un calcio di rigore non concesso ai giallorossi per un tocco di mano di Fernando in area di rigore.