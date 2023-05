Mourinho asso di coppe: dal 2016 salva la stagione sul…finale

Champions si, Champions no. Tutto passa da qui. La corsa in campionato, tra infortuni e occasioni perse, è sempre più in salita. Ma alla Roma, per raggiungere quell’obiettivo che aprirebbe grandi prospettive, resta una via: vincere l’Europa League. Una sfida certo difficile, ma non impossibile tendendo conto anche dell'asso (di Coppe) a disposizione della squadra: Josè Mouirnho. Grande trascinatore, emotivo e tattico. Al netto delle voci di mercato, su cui non ci soffermeremo in questo momento (ci sarà tempo nelle prossime settimane per parlarne), l’allenatore portoghese è un vero e proprio maestro in Europa. Il portoghese non vince uno scudetto dal 2015. L'ultimo successo è stato col Chelsea, terzo per lui su questa panchina. Tuttavia, in più occasioni l'allenatore portoghese si è appellato alla sua essenza di "Asso di Coppe" per salvare la stagione. Nello specifico, almeno negli ultimi anni, ciò è avvenuto nel 2017 e lo scorso anno. Nel primo caso, sulla panchina del Manchester, l’allenatore portoghese trascinò la squadra, sesta in campionato e fuori (momentaneamente) dalla Champions in finale di Europa League dove, ha sconfitto 2-0 l’Ajax aggiudicandosi il trofeo e l’accesso alla Coppa più ambita. Anche lo scorso anno la vittoria della Conference permise allo Special One di qualificarsi in Europa League, a prescindere dalla classifica del campionato. Inoltre, sulla panchina del Tottenham era riuscito a raggiungere la finale della Coppa di Lega, ma non potrà disputarla in quanto verrà esonerato prima di farlo. Le coppe sono, quindi, una vera e propria arma nelle mani di Josè, che è tra gli allenatori più vincenti della storia con, all'attivo, 2 Champions, 2 Europa League, 1 Conference e una serie infinita di titoli nazionali. Anche stavolta Mourinho è chiamato a tentare l’impresa. Raggiungere la Champions è l’obiettivo comune di allenatore, società e giocatori, nonché dei tifosi. Giovedì andrà in scena il primo atto della battaglia. La strada per Budapest è ancora lunga e tortuosa, ma la Roma ha un conduttore “Speciale”.