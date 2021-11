Mourinho assente al compleanno della figlia: “Scusa, ma c’è Roma-Bodo”

Così come venticinque anni fa, lo Special One sarà impegnato in una partita durante il compleanno della figlia Matilde

José Mourinho ha festeggiato la figlia Matilde sui social per i suoi 25 anni. Il tecnico portoghese ha postato una foto con la sua 'Tita': "04/11/96 Sporting Gijon-Barcellona... 25 anni dopo 04/11/21 Roma-Bodo Glimt... Scusa Tita, ma sempre con te. Buon Compleanno."

Venticinque anni fa, in occasione della nascita della sua primogenita, lo Special One era impegnato nella partita tra Sporting Gijon e Barcellona (all'epoca vice dei blaugrana) che terminò con un pareggio. E così come allora, anche stasera Mourinho avrà un match a cui non potrà rinunciare, tra Roma e Bodo, con la speranza che il risultato possa essere diverso. Matilde si trova a Roma, ieri sera a mezzanotte ha festeggiato assieme al tecnico della Roma. Questa sera ci sarà un'altra festa, ma lo Special One sarà impegnato all'Olimpico.

Chi è Matilde Mourinho

Laureata con un master al Condé Nast College of Fashion & Design ad agosto, Matilde Mourinho un anno fa ha creato il suo marchio di gioielli “Matilde Sustainable Jewellery”, società con sede a Londra. La ragazza è la primogenita dello Special One, che ha un secondo figlio, il maschio José junior (per tutti “Zuca”). il ventunenne, dopo aver giocato a calcio a livello giovanile come portiere, ora sogna di diventare allenatore come il padre. Sempre defilata la moglie Matilde Faria, da trentadue anni accanto a Mou. Ambasciatrice del World Food Program, a Roma cercherà di essere spesso presente per stare vicina all’associazione dell’Onu che ha il quartier generale proprio nella capitale.