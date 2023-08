Mourinho annuncia il rinnovo con Adidas: “Sono molto orgoglioso”

Il tecnico giallorosso continua la sua avventura con il marchio tedesco per altri 4 anni: "Nuovo contratto, sono felice"

Mourinho firma un nuovo contratto di altri 4 anni con Adidas. Il vecchio accordo era scaduto al termine della passata stagione, e il tecnico dopo un mese e mezzo ha scelto nuovamente come sponsor tecnico personale il brand tedesco. Marchio che dal canto suo sta puntando molto forte sul calcio e in particolare sulla Roma, con il concept della nuova maglia, Dybala come testimonial di riferimento e adesso anche l'allenatore giallorosso. Dopo l'annuncio sui social commenta: "Nuovo contratto, sono molto felice e orgoglioso".