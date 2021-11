Mourinho alle prese con le prime crepe. Venezia-Roma, individuale per Pellegrini

Nell’allenamento odierno il capitano e Vina si sono allenati a parte, mentre sono uscite le prime foto della terza maglia. Domani alle 16 la conferenza stampa di Mourinho. Idea Marcao per la difesa

Pinto continua a lavorare in vista della sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo è consegnare a Mourinho il famoso centrocampista e almeno un terzino destro con un centrale. Zakaria è in pole per la mediana, mentre per la fascia sono in lotta Pedersen e Henrichs. L’assenza prolungata di Smalling, però, rende necessario un intervento anche nel reparto dei centrali. In queste ore ha preso quota il nome di Marcao, difensore del Galatasaray già cercato in estate. L’operazione potrebbe concludersi già a gennaio data la volontà del club turco di vendere per regalare a Fatih Terim una punta di livello. Inoltre, il Real Madrid ha dato il via libera per la cessione di Nacho, giocatore duttile in grado di giocare sia al centro della difesa sia da terzino che contribuirebbe al miglioramento della qualità della rosa.