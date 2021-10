Roma all’esame Juve, Mou: “Abraham convocato, Vina gioca”. Countdown Spinazzola

Giallorossi a Torino per il big match di domani sera. Allegri: "Out Dybala, Morata forse". Piace Puig

Tammy Abraham ci prova. Il numero 9 è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina alle 12 e si candida per una maglia da titolare contro la Juventus. L’ex Chelsea non sarà al 100%, ma è stato convocato ed è partito con i compagni questo pomeriggio alle 17.30 da Fiumicino. Dopo due giorni di fisioterapia e trattamenti sulla caviglia, l’attaccante ha stretto i denti ed è sceso in campo per il provino decisivo in vista del match. Il dolore è quasi sparito. Queste le parole di Mourinho in conferenza stampa: "Vediamo, l'allenamento di oggi è troppo poco. Però viaggia e domani vediamo se andrà in campo, panchina o tribuna. Sta migliorando giorno dopo giorno e vediamo domani. Vina non è in dubbio. Villar è convocato".