Mourinho: “A Salisburgo fondamentale l’atteggiamento. E i tifosi ci mancavano”

Il tecnico portoghese ai canali ufficiali del club sottolinea l'importanza dell'atteggiamento in campo, ma anche del supporto del popolo giallorosso in trasferta

Redazione

La conferenza stampa di ieri firmata José Mourinho ha fatto discutere, soprattutto per l'ennesimo segnale lanciato ai Friedkin sul futuro. In ogni caso l'allenatore della Roma è concentrato sulla sfida di questa sera in casa del Salisburgo e ne ha parlato anche ai canali ufficiali del club:

"Il Salisburgo è una squadra da Champions. Se guardi sono tutti giovani, ma in tanti hanno 14-16 presenze in Champions. Una squadra piena di qualità, se vuoi sapere dove sono giovani di qualità devi guardare questa squadra".

Importante sarà l'atteggiamento avuto nelle ultime partite. "Mi aspetto sempre l’atteggiamento delle ultime partite. Quando ci sono state partite con un atteggiamento non top per me è sempre stata una sorpresa, perché quello che mi aspetto da loro è esattamente questo atteggiamento. Possiamo avere i nostri limiti, ma la mentalità è quasi sempre molto positiva. Sappiamo le difficoltà della partita, ma anche che a Salisburgo è solo il primo tempo e c’è anche un secondo in casa. Però l’atteggiamento è fondamentale".

A Salisburgo ci saranno i tifosi della Roma. "Ci manca questa spinta. Abbiamo già fatto tre partite di Serie A fuori casa senza di loro e non è ovviamente lo stesso. In Europa siamo abituati ad averli con noi, anche nel momento più brutto a Bodo c’erano. E in tutte le cose che abbiamo fatto per vincere la Conference e arrivare a questo punto dell’Europa League ci sono sempre stati, ovviamente questo ci fa piacere".