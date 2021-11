Mourinho, pranzo a Trigoria: “Domani come una squadra” – FOTO

Dopo l'allenamento mattutino svolto dalla Roma alla vigilia della sfida contro lo Zorya, valida per i gironi di Conference League, la squadra è rimasta a pranzo insieme a Trigoria

Dopo l'allenamento mattutino svolto dalla Roma alla vigilia della sfida contro lo Zorya, valida per i gironi di Conference League, la squadra è rimasta a pranzo insieme a Trigoria. Lo ha immortalato José Mourinho con uno scatto, in cui ha scritto: "Incontro con la squadra, allenamento di squadra, pranzo di squadra e domani come una squadra".