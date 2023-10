Mou si gode Dybala e Lukaku ma avverte: “Ho 6 mesi per vincere”. Conte sullo sfondo

Il tecnico salentino in pole per sostituire lo Special One in caso di mancato rinnovo. La sua coppia d'attacco intanto vola: con il Frosinone gol per il belga e doppio assist per la Joya

Redazione

Giornata di riposo in casa Roma dopo l'importante vittoria di ieri contro il Frosinone. I giallorossi si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Lukaku e Lorenzo Pellegrini. Al momento della lettura delle formazioni, il capitano giallorosso è stato il più bersagliato dal pubblico e ha ricevuto tantissimi fischi. Una giornata difficile per il numero 7 che la mattina aveva perso la nonna ed è sceso in campo col pensiero di dedicarle un gol. Giovedì contro il Servette in Europa League non ci sarà la Joya e la creatività della squadra passerà dal suo destro. L'altro mattatore del match è stato il solito Lukaku. Da quando ha cominciato a partire titolare ha siglato gol e ha dimostrato di essere un top player contribuendo a 7 degli 8 punti conquistati fin qui dalla Roma. Vicino a lui anche Dybala sembra essersi ritrovato. Da quando giocano insieme il belga ha messo a referto 4 reti stagionali, mentre l'argentino è a quota due marcature e due assist. Nella Capitale una coppia così mancava dai tempi di Dzeko e Salah. A parlare dell'attuale momento della Roma, ci ha pensato anche Miralem Pjanic: "L’inizio di stagione è stato complicato e spero che la Roma possa riprendersi. Sono molto felice per Paulo, sta trovando una piazza straordinaria, tutti si sono innamorati della sua classe, Roma è una piazza speciale che si merita un giocatore così". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal bosniaco ai microfoni di Radio Serie A. Questo pomeriggio invece, c'è stato anche il ritorno in campo della Primavera. I ragazzi di Federico Guidi hanno vinto in rimonta contro la Sampdoria. Primo tempo deludente dei giallorossi che vanno sotto alla mezz'ora con il gol di Lemina. Nel secondo tempo invece la musica cambia. Il solito Keramitsis (al secondo gol consecutivo) apre la rimonta, completata poi dal subentrato Marazzotti e dal capitano Cherubini. La Roma vola a 10 punti in classifica.

Zazzaroni avverte: "Mourinho non finirà la stagione". Ad insidiarlo c'è Conte — La vittoria sul Frosinone non sembra aver scacciato i dubbi sul futuro di José Mourinho nonostante ieri tutto lo stadio si sia schierato dalla sua parte. Il contratto dello Special One scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non sembrano esserci segnali di rinnovo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il preferito della famiglia Friedkin per sostituire lo Special One sarebbe Antonio Conte. L'operazione però non sarebbe delle più semplici visto che lo stipendio del tecnico salentino si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro. A confermare l'ipotesi di una rottura sono arrivate anche le parole dello stesso portoghese: "Ho vinto con quel Manchester United, ho vinto una coppa e mezza con la Roma, non sono stato capace di vincere due coppe a Roma ma ne ho vinta una e mezza e ho altri sei mesi qui". Nessun accenno dunque ad un futuro nella Capitale oltre il 30 giugno. Sull'argomento si è anche espresso Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "È tornato ma non è ancora il Mourinho che conosciamo, ci sono delle ragioni. Lo vedo molto teso, c’è sicuramente qualcosa che non funziona a livello di rapporti con la società e mi aspetto che non finisca la stagione". Zazzaroni ha tuonato in questo modo durante la trasmissione Pressing in onda su Italia 1. Poi la chiosa finale: "Dimissioni? Non si dimette, lo ha ripetuto anche ieri, arriverà fino in fondo ma non è il Mourinho di due anni fa e non è Mourinho dello scorso anno".

