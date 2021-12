Mou a Londra, Pelle e gli italiani a Dubai: per Natale Roma in giro per il mondo

Il tecnico raggiunge la famiglia in Inghilterra, il capitano con Mancini e Cristante è a Dubai. Mare anche per Rui Patricio, Fuzato è a New York e Karsdorp in montagna

Redazione

Vacanze natalizie in giro per il mondo per i giocatori della Roma. A partire da Mourinho, in tanti hanno lasciato la capitale in questa settimana di ferie. Il tecnico ha raggiunto la famiglia a Londra e, come scritto ieri su Instagram, ha visitato il negozio di gioielli della primogenita Matilde. Europa anche per Borja Mayoral che, con la fidanzata Flavia (romana) ha raggiunto la famiglia a Madrid, divertendosi a far conoscere la sua città alla ragazza. Tra shopping, pranzi e passeggiate a Puerta del Sol, lo spagnolo ha scelto un low profile. Famiglia - ed Europa - anche per Karsdorp che, con la moglie Astrid, in dolce attesa del secondo figlio, e il primogenito, ha scelto la neve francese di Chamonix, alle pendici del Monte Bianco.

Dove sono in vacanza Pellegrini e gli altri calciatori

Se Fuzato ha scelto gli Stati Uniti (e subito a New York è andato al Madison Square Garden), il blocco italiano della Roma è volato a Dubai con un volo privato. C’erano Pellegrini e Mancini, le cui mogli già erano negli Emirati con i bambini, e c’era Cristante con la compagna e le gemelle Aurora e Victoria. Con loro anche un fisioterapista per allenarsi sempre e tornare in forma il 30 quando, dopo il consueto giro di tamponi, riprenderanno gli allenamenti. A Dubai, dove è di casa, c’è anche ElSha con il fratello mentre Dan e Ryan Friedkin sono atterrati negli Usa da qualche giorno. Torneranno per la Befana e, soprattutto, per Roma - Milan.