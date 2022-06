Morte Fabio Ridolfi, anche Zaniolo aveva registrato un messaggio

Il saluto del 22 per questioni di tempo non ha raggiunto il destinatario ma è stato comunque recapitato alla famiglia

Prima di procedere con il suicidio assistito, Fabio Ridolfi, 46enne affetto da una tetraparesi, aveva chiesto un incontro con Pellegrini e Zaniolo. Il capitano della Roma e 10 della Nazionale è riuscito ad esaudire questo desiderio parlando con Fabio mediante una videochiamata. Il numero 22 giallorosso, invece, aveva registrato un video messaggio che purtroppo per questioni di tempo non ha raggiunto il diretto interessato. Secondo quanto riportato dall' Associazione Luca Coscioni, Nicolò ha chiesto che fosse comunque recapitato alla famiglia che ha prontamente ringraziato: "Nel rendere noto quest’ulteriore atto di sensibilità, vogliamo ringraziare l’ufficio stampa e la dirigenza della As Roma per aver reso possibili questi momenti di felicità di Fabio nelle sue ultime ore e di conforto per la sua famiglia.” Queste le parole di Zaniolo: "Ciao Fabio, ho saputo del tuo desiderio e sono davvero senza parole. Ti mando un grosso abbraccio, ti voglio bene".