Moratti: “Roma società perfetta per Mourinho. Friedkin appassionati e seri”

L'ex presidente dell'Inter ha detto la sua sullo Special One

L'ex presidente dell' Inter , Massimo Moratti , ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione Parametri Zero, ponendo l'accento sull'allenatore della Roma José Mourinho , storico mister del Triplete Nerazzurro.

Cosa ha pensato appena la Roma ha ufficializzato Mourinho? "Che la Roma ha fatto un colpo di genio notevole. Credo che la Roma sia una società perfetta per lui in questo momento."

Per quanto riguarda il mercato, a microfoni spenti Mourinho è un tipo pretenzioso? "Mourinho non ha mai creato interferenze sul mercato della società. Si è sempre comportato in maniera perfetta. Mai ossessivo nei conforti della società o miei."