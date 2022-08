Moratti: “Per lo scudetto se non lo vince l’Inter tiferò Roma”

"Se non dovesse vincere l'Inter tiferò per la Roma di Mourinho" ha detto Massimo Moratti intervistato da Radio 24 per la trasmissione ‘Tutti convocati’.

Intanto Dybala contro il Monza ha segnato i primi gol in giallorosso. Il giocatore in estate è stato a lungo vicino all'Inter, ma il presidente del Triplete non ha mai creduto all'arrivo dell'argentino in nerazzurro: "Con tutti gli attaccanti che avevamo era difficile potessimo prendere anche lui. Ci sarebbe stato utile, però dovendo fare attenzione al bilancio mi sembrava impossibile".