Moratti: “Mourinho molto impegnativo. Prenderlo significa avere grandi ambizioni”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare di José Mourinho. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Radio parlando anche di un possibile ritorno in nerazzurro per lo Special One: "Mourinho è molto impegnativo. Prenderlo significa avere grandissime ambizioni". Queste le prime parole di Moratti che poi conclude: "Non lo puoi prendere mantenendo la squadra che già hai, non si accontenterebbe. Mourinho è sempre un obiettivo fantastico per un interista perché ricorda il meglio ed è sempre un professionista di grande serietà".