Morata: “Non so nulla dell’interesse di Roma e Milan. Vediamo in estate”

Alvaro Morata è sempre stato follemente innamorato dell'Italia. Ci ha vissuto anni, militando nella Juventus per diverse stagioni, e un po' di nostalgia probabilmente continua ad avercela. L'attaccante spagnolo, ora in forza all'Atletico Madrid, intervistato a "TuttoSport" è rimasto vago sul suo futuro, respingendo al mittente eventuali voci di un suo possibile approdo alla Roma o al Milan: "Milan e Roma mi vogliono? Io giuro che non ho sentito nulla di queste cose. Ho un contratto che mi lega all’Atletico fino al 30 giugno 2024 e il mio procuratore non mi ha detto niente". Poi, però, si sa che il calciomercato è imprevedibile e tutto può succedere: "Poi si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato... Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi. Ma, ripeto, io al momento non ne so proprio nulla".