Morata in gol davanti a Dybala e Oriana: “I padrini hanno portato fortuna”

La coppia di amici si è riunita in questi giorni a Madrid. Ieri l'esordio in Liga per lo spagnolo che ha subito timbrato il cartellino davanti all'argentino

L'amicizia di lungo corso tra Paulo Dybala e Alvaro Morata non è di certo una novità. In questi giorni il duo si è riunito, con il fantasista argentino che è volato a Madrid insieme a Oriana per far visita proprio all'attaccante spagnolo e alla sua compagna. Nella serata di ieri è anche iniziato il campionato dell'Atletico Madrid e non ci poteva essere esordio migliore per Alvaro Morata che ha sbloccato la partita (poi finita 3-1) alla fine del primo tempo. "I padrini hanno portato fortuna", questo il messaggio social dello spagnolo accompagnato da una foto delle due coppie sorridenti a tavola dopo il match. Paulo e Oriana infatti, sono rispettivamente padrino e madrina della piccola Bella, ultimo genita di casa Morata.