Monza-Roma, nessuno come i giallorossi in Europa: 17 partite in gol nel 2023

Il gol del momentaneo vantaggio di El Shaarawy nel match contro il Monza, è valso un piccolo record per i giallorossi. La Roma infatti, è l'unica squadra dei top cinque campionati europei, ad aver trovato il gol in 17 partite sulle 18 disputate in Serie A, nel 2023. In molti criticano la cattiva mira degli uomini di Mourinho, ma i numeri parlano da soli. Un risultato di non poco conto considerando anche il livello di tutte le altre squadre presenti in Europa. Nel periodo considerato quindi, la formazione capitolina è la regina assoluta in termini realizzativi.