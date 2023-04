Monza-Roma, biglietti per il settore ospiti disponibili domani alle 12

Apre domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti del match in trasfera tra Roma e Monza. La gara si disputerà mercoledì 3 maggio alle 21 e sarà valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Sarà possibile garantirsi il proprio posto sui seggiolini dello stadio attraverso il circuito Vivaticket, online e nei punti vendita. Il costo per ogni biglietto è di 30€ e se ne potranno acquistare 4 per singola transazione. I residenti della provincia di Monza e Brianza potranno accedere al settore ospite solo se in possesso della AS Roma Card, mentre i non residenti non avranno limitazioni.