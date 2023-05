Palladino: “Mai vista una panchina avversaria protestare così. È stata scandalosa”

Le sue parole: "Partita di spessore e di personalità ma anche di sostanza. Sono davvero soddisfatto. Chiffi è uno dei migliori arbitri e stasera non ha sbagliato nulla"

Sulla proprietà. “Galliani e Berlusconi sono ambiziosi. Sono appassionati di calcio. Ti stimolano ogni giorno e mi hanno già detto che hanno grandi intenzioni per il prossimo anno. Io voglio essere concentrato per il finale di stagione e voglio che la squadra continui a crescere. Possiamo rendere questa stagione straordinaria. Possiamo ancora far punti e li vogliamo fare".