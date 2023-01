Monterosi, Giannini è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile

Giannini è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile del Monterosi. L'ex capitano della Roma entra a far parte dell'organico del club della Tuscia che millanta in Serie C. Domani alle 15 verrà presentato in conferenza stampa presso il centro direzionale Maury’s di Guidonia. Influente nella scelta è il Direttore Generale Lucchesi, con cui Giannini aveva già condotto il settore giovanile del Latina. Di seguito il comunicato del club: "Monterosi Tuscia Fc comunica che domani, mercoledì 11 gennaio alle 15, presso il Centro direzionale Maury’s di Guidonia saranno presentati alla stampa i nuovi soci e il neo vice presidente Salvatore Amato e il Responsabile tecnico del Settore Giovanile Giuseppe Giannini. Inoltre saranno presentati i nuovi acquisti della compagine biancorossa".