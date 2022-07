Montella: “Dybala farà innamorare i tifosi. Non sono per il ritiro delle maglie”

Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare l'arrivo nella Capitale di Paulo Dybala: "Mi piace tantissimo, farà innamorare i tifosi", queste le prime parole dell'areoplanino, oggi allenatore dell'Adana Demirspor, che poi prosegue parlando della scelta da parte della Joya di non indossare la 10: "I numeri di maglia è giusto non accantonarli. Se a Roma l'avessero accantonati con Giannini, Totti non avrebbe mai avuto la 10 e sarebbe stato uno spreco per il calcio mondiale. Deve prendere la maglia che si sente. Non sono per il ritiro delle maglie".