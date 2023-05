Mondiali Under 20, Rep. Dominicana-Italia 0-3: in campo anche Faticanti e Pisilli

Un'altra vittoria dell'Italia Under 20 al Mondiale di categoria che si stanno svolgendo in Argentina. Gli azzurrini del Ct Carmine Nunziata hanno battuto 2-0 la Repubblica Dominicana, grazie ai gol di Casadei e Ambrosino. Nell'undici titolare c'è anche Giacomo Faticanti, centrocampista della Roma. L'altro giallorosso in rosa, Niccolò Pisilli, ha cominciato dalla panchina ed è entrato all'88' al posto di Baldanzi. .