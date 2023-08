Mondiale Femminile, la Spagna va in finale e Llorente gioisce: “Congratulazioni”

La Spagna ha conquistato la finale nel Mondiale Femminile, battendo la Svezia per 2-1. Le furie rosse, hanno raggiunto un successo importante e storico che non ha lasciato indifferente neanche il difensore della Roma, Diego Llorente. Il centrale di Mourinho, ha voluto fare i complimenti alle calciatrici spagnole direttamente tramite le proprie stories Instagram: "Congratulazioni. Spero che possiate tornare in Spagna con il titolo". La finale si disputerà domenica 20 agosto all'Accor Stadium di Sidney. La Spagna aspetta di scoprire il suo avversario che uscirà dalla seconda semifinale tra Australia e Inghilterra.