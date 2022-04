Mkhitaryan: “Rinnovo? Ne parliamo nei prossimi giorni”

L'autore del gol contro la Samp ha parlato ai microfoni di Dazn

Redazione

Henrikh Mkhitaryan ha regalato il decimo risultato utile consecutivo alla Roma segnando il gol partita contro la Sampdoria. L'armeno ha poi parlato ai microfoni di Dazn.

MKHITARYAN A DAZN

Tre punti e decimo risultato utile consecutivo. Solo aspetti positivi? “Era importante vincere. Abbiamo sofferto nel secondo tempo ma era importante tornare a casa con i tre punti. Ringrazio i miei compagni per tutto”

Marassi ti porta bene? “Mi piace questo stadio. I tifosi sono pazzi e tifano fino alla fine, sia i nostri che loro. Sono contento”.

Lo scontro diretto con la Juve è un rimpianto? “Non abbiamo sbagliato solo quella gara. Non c’è tempo di pensare dove abbiamo sbagliato. L’importante è avere la testa per le partite successive”.

Cosa ti renderebbe felice alla fine? “Sono contento sia all’inizio che alla fine”.

Il rinnovo? “Ne parliamo nei prossimi giorni”.

MKHITARYAN A ROMA TV+

"Era un momento importante, non solo perché dopo il derby ma anche per la sosta internazionale: è sempre difficile tornare ed avere la testa sulla partita, ma abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. Abbiamo lottato, giocato insieme e combattuto fino alla fine. E abbiamo preso i 3 punti".

La Roma dimostra maturità: segnare subito e difendere il risultato non era semplice..

"Sì, mi ricordo che negli ultimi 2 anni, da quando sono a Roma, non abbiamo vinto qui contro la Sampdoria. Era importante anche per questo aspetto. È sempre dura giocare in casa della Sampdoria. Per fortuna abbiamo vinto e ora possiamo pensare alle prossime partite".

Una grande prestazione la tua, non solo costruzione ma anche aiuto ai compagni. Questo nuovo ruolo ti si è cucito addosso?

"Il calcio non si gioca da soli, ma in 11, più quelli seduti in panchina. Devo correre e anche io devo dimostrare che non sono qui per giocare solo quando abbiamo la palla. Devo dimostrare anche che so difendere, che lotto con voglia. Siamo una squadra, tutti abbiamo gli stessi obiettivi e dobbiamo lottare fino alla fine".