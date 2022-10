Mkhitaryan: “Oggi possiamo vincere, Inzaghi è un allenatore bravo”

"Lui sa benissimo cosa fare e cosa non fare, non c'è nulla da aggiungere perché è un allenatore bravo. Siamo pronti per questa partita".

Dopo la sosta subito un big match. La Roma è una squadra tosta. Bisogna dare il massimo? "È una partita importantissima per noi e vogliamo vincerla. Sappiamo che la Roma è una squadra fortissima, l’abbiamo analizzata e preparata bene. Spero che faremo il meglio per vincerla questa partita perché dopo la sconfitta di Udine dobbiamo vincerla per forza per avere più fiducia per lai prossima partita”.