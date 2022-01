Mkhitaryan: “Abbiamo fatto una brutta partita ma il Var non è stato uniforme”

Le parole del giallorosso: "Abbiamo fatto errori che non si possono fare. Dobbiamo capire che per vincere contro queste squadre non possiamo sbagliare certe cose perché vieni punito"

Mkhitaryan ha commentato con i canali ufficiali del club la sconfitta rimediata contro il Milan. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV+

“Abbiamo iniziato male però ci sono volte che si va al Var e volte in cui non ci si va. Dobbiamo migliorare ma ci sono piccole cose che fanno la differenza”.

In cosa dovete migliorare? “Abbiamo fatto errori che non si possono fare. Dobbiamo capire che per vincere contro queste squadre non possiamo sbagliare certe cose perché vieni punito. In questi 2 giorni penseremo a preparare la partita con la Juventus”.

Che partita ti aspetti? “Sarà una bella partita da provare a vincere. Ne abbiamo la possibilità, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi. Sarà dura perché ci mancherà qualche giocatore ma chi ci sarà deve dimostrare al mister che è pronto per aiutare la squadra”.