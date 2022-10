Mitrovic, la rivelazione sul mercato: “In passato sono stato vicino alla Roma”

In un'intervista rilasciata a Gazzetta.it AleksandarMitrovic ha parlato dei suoi connazionali in Italia e di calciomercato. L'attaccante serbo attualmente a quota 7 reti in Premier League, ha dichiarato: "Bello vedere cinque miei compagni di nazionale nel derby di Torino. Seguo spesso la Serie A, in Italia ci sono tanti serbi. Io, in passato, ho sfiorato la Roma… In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri”.