Milinkovic: “All’andata non ho festeggiato con la squadra, proverò a farlo oggi”

Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Roma. Queste le sue parole:

MILINKOVIC-SAVIC A DAZN

All'andata non c'eri, quanto hai spettato questo momento? "Non vedevo l'ora , non c'ero all’andata e non ho potuto festeggiare con i miei compagni. Proveremo a rifarlo oggi"

Prima da capitano nel derby. "E' un'emozione grande porto con me la squadra, la società e il popolo. So quello che devo fare".

Tante critiche nell'ultimo periodo ma come stai? "Ultimamente non è andata come volevo però lavoro per cercare di migliorare. Oggi una bella vittoria mi può dare una mano in più".