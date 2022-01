Milan-Roma, le probabili formazioni di Pioli e Mourinho

Per San Siro la Roma recupera Pellegrini ma perde tre calciatori positivi al Covid. Confermato il blocco difensivo e la coppia d'attacco Abraham-Zaniolo

La Roma apre il 2022 a San Siro contro il Milan di Pioli. Mourinho avrà a disposizione tutti i titolari tranne il lungodegente Spinazzola, ma dovrà fare a meno di 3 riserve risultate positive al Covid dopo il giro di tamponi di rientro dalle vacanze, tra cui Fuzato e Mayoral e di Diawara e Darboe, volati in patria per disputare la Coppa d'Africa. Per il resto il portoghese può schierare la sua formazione ideale: il modulo non cambia viste le garanzie che Mancini, Ibanez e Smalling hanno dato nelle ultime uscite. A centrocampo oltre agli stakanovisti Cristante e Veretout si rivede capitan Pellegrini che ha superato dopo il problema che gli aveva fatto chiudere in anticipo l'anno. In attacco confermata la coppia Abraham-Zaniolo che sta affinando sempre di più l'intesa. Per quanto riguarda il Milan invece Kessiè, Bennacer e Ballo Tourè sono impegnati per la Coppa d'Africa mentre Kjaer ha finito la stagione in anticipo. Calabria è recuperato ed in ballottaggio con Florenzi per il ruolo di terzino destro. Sono completamente recuperati Ibrahimovic, Leao e Rebic che oggi si sono allenati interamente con il gruppo.