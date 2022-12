Milan-Roma, dalle ore 12 in vendita i biglietti per il settore ospiti

Tra meno di un mese ripartirà il campionato e i tifosi della Roma hanno già acquistato, quasi, tutti i biglietti disponibili per il match contro il Bologna. L'8 gennaio (20.45) ci sarà il primo scontro diretto del 2023, con il Milan a San Siro. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita dalle ore 12 ed è previsto un altro sold out come quello contro l'Inter di Inzaghi. Il prezzo è di 30 euro ed è necessario essere in possesso dell'AS Roma card. I posti disponbili saranno oltre 4.300.