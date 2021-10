Milan, problemi all’adduttore per Calabria: rischia di saltare anche la Roma

Il calciatore è il sostituto di Florenzi, che di recente ha subito un'operazione al menisco e sarà fuori per diverso tempo. Problemi, quindi, sulla fascia

Brutta notizia stamattina per il Milan e la nazionale italiana. Il terzino Davide Calabria ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di quest’oggi e si è dovuto fermare. Il giocatore rossonero ha avuto un risentimento all’adduttore destro e per questo salterà la sfida per il terzo posto tra Italia e Belgio. Calabria nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti medici per valutare l’entità dell'infortunio: il numero 2 rossonero rischia di saltare anche i prossimi match del Milan contro Verona e Porto. In dubbio c'è anche la sfida contro la Roma del 31 ottobre. Il calciatore è il sostituto di Florenzi, che di recente ha subito un'operazione al menisco e sarà fuori per diverso tempo. Problemi, quindi, sulla fascia.