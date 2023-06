Milan, Massara con le valigie in mano: possibile ritorno alla Roma

La rivoluzione in atto in casa Milan avrà delle probabili conseguenze anche per tutta la Serie A. Il ribaltone delle ultime ore, infatti, ha visto Paolo Maldini, abbandonare il club rossonero e anche il suo braccio destro, Ricky Massara, sembra essere ad un passo dall'addio. Secondo Calciomercato.com, quest'ultimi si stanno già girando attorno per cercare qualche altra possibile soluzione. Per Massara, oltre al possibile approdo alla Juventus, si è fatta avanti anche l'ipotesi di un possibile ritorno alla Roma. Infatti, il Direttore Sportivo, ha già guidato da vicino le vicende della società giallorossa, succedendo a Monchi e rimanendo fino a giugni del 2019, in piena epoca Pallotta. Dopo la sua risoluzione contrattuale con il club capitolino, è toccato a Gianluca Petrachi prendere il suo posto nella Roma.