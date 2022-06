Milan in pole per sostituire la Roma al trofeo Gamper contro il Barcellona

Nella giornata di ieri, la Roma ha ritirato la sua partecipazione al trofeo Gamper attraverso un comunicato ufficiale da parte della società. Il comunicato non è piaciuto alla squadra organizzatrice del match, il Barcellona, che ha minacciato azioni legali nei confronti dei giallorossi. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Milan sarebbe il club in pole per sostituire la squadra di Mourinho il prossimo 6 agosto al Camp Nou.