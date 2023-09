Messaggio di Aouar alle popolazioni del Marocco e della Libia: “Prego per voi”

"I miei pensieri e le mie preghiere al popolo marocchino e libico in questi tragici giorni" è il messaggio di Houssem Aouar su Twitter in riferimento al forte terremoto che l'8 settembre ha colpito il Marocco causando circa tremila vittime, e la Libia devastata in questi giorni dall'Uragano Daniel con tantissimi decessi.